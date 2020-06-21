«Дубов вновь заставил нервничать Карлсена». Томашевский – о первом дне онлайн-турнира

«В ОНЛАЙН-ШАХМАТАХ НУЖНО УМЕТЬ БЫСТРО ДВИГАТЬ МЫШКОЙ»
Действующий чемпион России по классическим шахматам Евгений Томашевский подвел итоги первого дня онлайн-турнира.
- Начну с того, что при анализе этого турнира мы не должны забывать, что это онлайн-рапид и онлайн-блиц. Эти форматы отличаются от «живого» рапида и блица, и более чем кардинально отличаются от классики. Поэтому по итогам этих соревнований не стоит выдавать большие авансы успешно сыгравшим шахматистам и, тем более, говорить о том, что они могут составить конкуренцию Магнусу Карлсену в классических шахматах. Это вообще разные виды шахмат.
Для примера могу привести Пенталу Харикришну. Я перед турниром говорил, что здесь индусу будет тяжело. И при этом прогнозировал, что Артемьев и Дубов проявят себя. При этом в классике Харикришна ничуть не слабее обоих. Просто его сильные качества не подходят для рапида и блица и еще сильнее не подходят для онлайна. Здесь требуется оптимизм, быстрота реакции, в том числе и умение быстро двигать мышкой.
«МАГНУС МОЖЕТ НЕ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ СМЕРТИ»
- Что касается двух наших молодых шахматистов - Артемьева и Дубова, то они подтверждают свой статус сильных игроков в рапид и блиц. Ребята оказались в одной группе с двумя сильнейшими блицорами мира – Хикару Накамурой и Карлсеном, да и Александр Грищук входит в Топ-5, но они совершенно не тушуются, а играют с ними на равных. Результат первого дня закономерен. Лидерство Артемьева и Дубова и неуверенная игра Карлсена. Эту группу можно назвать группой смерти. Похоже на то, что последним станет Харикришна, а вот пятым лишним может оказаться любой. Не удивлюсь, если это будет Магнус.
Теперь отдельно про наших. Артемьев играет практично, использует все свои шансы. Даня после проигрыша Владиславу провел очень хорошую партию с Харикришной. А затем была эпическая битва с Карлсеном. Думаю, в поражении Магнуса сыграл свою роль тот факт, что он проиграл уже несколько партий Даниилу. Он непременно хотел отыграться, и реально перегнул палку. В равной позиции пожертвовал качество. Хотя после этого все же получил преимущество, но затем сделал несколько нервных ходов. И ему пришлось выбирать между ничейным эндшпилем и неясной игрой, в которой у него худшие шансы. Магнус выбрал второй вариант и проиграл. Даня заставил нервничать чемпиона мира, это дорого стоит. Пока больше никому так не удается выводить из равновесия Карлсена.
Затем Магнус перегнул палку с Грищуком - у Саши была совершенно выигранная позиция. В классике он такую позицию не упустил бы. Хотя, возможно, и не получил бы. Грищук, Магнус и Накамура пока выступают ниже своих возможностей.
Тур Магнуса Карлсена
3-й этап. Chessable Masters
Группа А. Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США), Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев (все – Россия), Пентала Харикришна (Индия)
Группа В. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Дин Лижень (Китай), Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Голландия)
Результаты в группе А
1-й тур. Дубов – Грищук - 0,5:0,5, Накамура – Карлсен - 0,5:0,5, Артемьев – Харикришна – 1:0.
2-й тур. Артемьев – Дубов – 1:0, Грищук – Накамура – 0,5:0,5, Харикришна – Карлсен – 0:1.
3-й тур. Карлсен – Грищук - 0,5:0,5, Дубов – Харикришна – 1:0, Накамура – Артемьев – 0,5:0,5
4-й тур. Карлсен – Дубов – 0:1, Грищук – Артемьев - 0,5:0,5, Накамура – Харикришна - 0,5:0,5.
5-й тур. Артемьев – Карлсен - 0,5:0,5, Дубов – Накамура - 0,5:0,5, Харикришна – Грищук – 1:0.
Положение: Артемьев - 3,5, Дубов – 3, Карлсен – 2,5, Накамура – 2,5, Грищук – 2, Харикришна – 1,5.
Первый круг в группе В пройдет 21 июня.