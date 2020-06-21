«Дубов вновь заставил нервничать Карлсена». Томашевский – о первом дне онлайн-турнира

«В ОНЛАЙН-ШАХМАТАХ НУЖНО УМЕТЬ БЫСТРО ДВИГАТЬ МЫШКОЙ»

Действующий чемпион России по классическим шахматам Евгений Томашевский подвел итоги первого дня онлайн-турнира.

- Начну с того, что при анализе этого турнира мы не должны забывать, что это онлайн-рапид и онлайн-блиц. Эти форматы отличаются от «живого» рапида и блица, и более чем кардинально отличаются от классики. Поэтому по итогам этих соревнований не стоит выдавать большие авансы успешно сыгравшим шахматистам и, тем более, говорить о том, что они могут составить конкуренцию Магнусу Карлсену в классических шахматах. Это вообще разные виды шахмат.

Для примера могу привести Пенталу Харикришну. Я перед турниром говорил, что здесь индусу будет тяжело. И при этом прогнозировал, что Артемьев и Дубов проявят себя. При этом в классике Харикришна ничуть не слабее обоих. Просто его сильные качества не подходят для рапида и блица и еще сильнее не подходят для онлайна. Здесь требуется оптимизм, быстрота реакции, в том числе и умение быстро двигать мышкой.

«МАГНУС МОЖЕТ НЕ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ СМЕРТИ»