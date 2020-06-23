«Артемьев играл в стиле Карпова, Дубов заслужил плей-офф». Томашевский – об онлайн-турнире

Увы, Даниил Дубов, занимавший после первого круга второе место, стал пятым лишним в группе из шести участников.

Действующий чемпион России по классическим шахматам Евгений Томашевский подвел итоги борьбы в группе А.

– Закончилось все драматически. Но игра игрой, а результат на табло. Все шло к тому, что пятым лишним будет Александр Грищук или Хикару Накамура. Они за девять туров не выиграли ни одной партии. Но в итоге пятым лишним оказался Дубов – это главная сенсация.

Даня никак не заслужил быть пятым – ни по игре, ни по получаемым позициям. Но, повторюсь, счет на табло. Это как в футболе: вы можете провисеть на воротах соперника 89 минут, а затем в одной контратаке пропустить гол.

Только в двух первых турах и в двух последних у Даниила было плохо. Но в восьми у него все было здорово. Мне кажется, он рановато «отпустил» Пенталу Харикришну в восьмом туре. Вместо пешки а2 мог взять пешку b2, и индийца ожидала бы тяжелая борьба за ничью. А так сразу – получилась ничья.