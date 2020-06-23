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«Артемьев играл в стиле Карпова, Дубов заслужил плей-офф». Томашевский – об онлайн-турнире
23 июня 09:22
автор: Волохов Юрий

«Артемьев играл в стиле Карпова, Дубов заслужил плей-офф». Томашевский – об онлайн-турнире

Чемпион мира Магнус Карлсен и два россиянина – Владислав Артемьев и Александр Грищук – вышли в плей-офф из группы А третьего этапа «Тура Магнуса Карлсена».

Увы, Даниил Дубов, занимавший после первого круга второе место, стал пятым лишним в группе из шести участников.

Действующий чемпион России по классическим шахматам Евгений Томашевский подвел итоги борьбы в группе А.

Закончилось все драматически. Но игра игрой, а результат на табло. Все шло к тому, что пятым лишним будет Александр Грищук или Хикару Накамура. Они за девять туров не выиграли ни одной партии. Но в итоге пятым лишним оказался Дубов – это главная сенсация.

Даня никак не заслужил быть пятым ни по игре, ни по получаемым позициям. Но, повторюсь, счет на табло. Это как в футболе: вы можете провисеть на воротах соперника 89 минут, а затем в одной контратаке пропустить гол.

Только в двух первых турах и в двух последних у Даниила было плохо. Но в восьми у него все было здорово. Мне кажется, он рановато «отпустил» Пенталу Харикришну в восьмом туре. Вместо пешки а2 мог взять пешку b2, и индийца ожидала бы тяжелая борьба за ничью. А так сразу получилась ничья.

Несправедливо, но Даниил уже заработал место в финальном турнире. Это для него может служить утешением. Но все равно он еще раз доказал, что в рапиде является один из сильнейших в мире.

Владислав Артемьев сыграл блестяще, что не удивительно. Действовал четко, использовал свой шанс в первой партии с Дубовым и дважды победил Харикришну. Влад очень четко, профессионально провел турнир. Собрал все, что плохо лежало. Точно в стиле Анатолия Карпова. В таком турнире это было сделать крайне непросто.

Грищук и Накамура играли неудачно, явно ниже своих возможностей. И то, что оба заскочили на подножку отходящего поезда, это «заслуга» Дубова, который дал им для этого шанс, и Харикришны, который играл очень неудачно и завершил турнир с большим минусом.

Магнус Карлсен набрал всего «плюс два». Для себя он играл неважно. Но плохая игра Магнуса соответствует очень хорошей игре подавляющего большинства ведущих гроссмейстеров. И в этом его величие. Если же чемпион мира в хорошей форме, он рвет всех.

Что ж, теперь будем болеть за Яна Непомнящего.

«Тур Магнуса Карлсена»
3-й этап. Chessable Masters.
Группа А

6-й тур. Грищук – Дубов – 0,5:0,5, Карлсен – Накамура 1:0, Харикришна – Артемьев – 0:1
7-й тур. Дубов – Артемьев – 1:0, Накамура – Грищук 0,5:0,5, Карлсен – Харикришна 0,5:0,5
8-й тур. Грищук – Карлсен 0,5:0,5, Артемьев – Накамура 0,5:0,5, Харикришна – Дубов 0,5:0,5
9-й тур. Дубов – Карлсен – 0:1, Артемьев – Грищук - 0,5:0,5, Харикришна – Накамура 0,5:0,5
10-й тур. Карлсен – Артемьев 0,5:0,5, Накамура – Дубов – 1:0, Грищук – Харикришна 1:0.

Итоговое положение: Карлсен – 6, Артемьев 6, Накамура – 5, Грищук 5, Дубов – 5, Харикришна – 3.

Второй круг в группе В пройдет 23 июня. Здесь Россию представляет только Непомнящий, который после первого круга занимает пятое место.

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