«Против лома Карлсена нет приема». Томашевский – о четвертьфиналах онлайн-турнира

Четвертый участник полуфиналов будет выявлен 29 июня в решающем матче между китайцем Дин Лиженем и американцем Хикару Накамурой. Действующий чемпион России по классическим шахматам Евгений Томашевский подвел итоги четвертьфиналов онлайн-турнира.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ – Владислав АРТЕМЬЕВ

– Начнем с российской пары. Мне казалось, что в этом противостоянии будет плотная борьба. Но Владислав не выдерживал до конца напряжения, при этом не могу сказать, что Ян играл на 100 процентов своего потенциала.

Многие партии складывались по одному сценарию: Владислав получал перспективную позицию, но затем в сложной борьбе терялся, и Ян просто забирал свое. И не покидало ощущение, что Ян может еще прибавить.

Возможно, на Артемьева повлиял несчастный случай в первой партии первого матча. Позиция пришла к неизбежному вечному шаху, Ян его начал давать, и тут у Владислава отключился интернет. Ему было засчитано поражение. Учитывая, что это произошло в первой партии, все-таки можно было отойти от этой досадной неудачи, собраться...

Но все же не стал бы списывать исход поединка только на эту партию. Ян играл с запасом, на классе.