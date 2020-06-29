«Против лома Карлсена нет приема». Томашевский – о четвертьфиналах онлайн-турнира

Четвертый участник полуфиналов будет выявлен 29 июня в решающем матче между китайцем Дин Лиженем и американцем Хикару Накамурой. Действующий чемпион России по классическим шахматам Евгений Томашевский подвел итоги четвертьфиналов онлайн-турнира.
Ян НЕПОМНЯЩИЙ – Владислав АРТЕМЬЕВ
– Начнем с российской пары. Мне казалось, что в этом противостоянии будет плотная борьба. Но Владислав не выдерживал до конца напряжения, при этом не могу сказать, что Ян играл на 100 процентов своего потенциала.
Многие партии складывались по одному сценарию: Владислав получал перспективную позицию, но затем в сложной борьбе терялся, и Ян просто забирал свое. И не покидало ощущение, что Ян может еще прибавить.
Возможно, на Артемьева повлиял несчастный случай в первой партии первого матча. Позиция пришла к неизбежному вечному шаху, Ян его начал давать, и тут у Владислава отключился интернет. Ему было засчитано поражение. Учитывая, что это произошло в первой партии, все-таки можно было отойти от этой досадной неудачи, собраться...
Но все же не стал бы списывать исход поединка только на эту партию. Ян играл с запасом, на классе.
Магнус КАРЛСЕН – Фабиано КАРУАНА
Здесь даже нечего особо комментировать: когда Магнус играет на 100 процентов с полной концентрацией, ему нет равных.
Если в классике Каруана – второй шахматист в мире, то в быстрые шахматы при таком настрое Магнуса он не ровня чемпиону мира.
В первый день Магнус мог заканчивать матч 3-0, но сделал ничью в последней партии. Во второй день было то же самое, только ничья была в первой партии. Карлсен просто разгромил соперника без единого шанса у того на какое-то спасение. Исход противостояния в этой паре можно описать поговоркой: против лома нет приема.
Александр ГРИШУК – Аниш ГИРИ
Как и предполагалось, матч получился крайне упорным. Но мне очень нравится, как играет Гири. Он не так много выигрывает, но при этом совсем не проигрывает. Действует очень надежно и прагматично. Аниш практически нигде не стоял хуже.
У него меньше невынужденных ошибок, меньше плохих позиций, чем у Грищука. За счет более чистой игры Гири и победил.
Дин ЛИЖЕНЬ – Хикару НАКАМУРА
Самый упорный матч. Проходит с некоторым преимуществом китайца, он выиграл первый матч 2,5:1,5. Во втором Дин Лижень вначале проигрывал, затем отыгрался и был очень близок к тому, чтобы закрыть вопрос о победителе. Однако Накамура совершил небольшой подвиг и вырвал победу в последней партии. В понедельник определится победитель в этой паре.
Тур Магнуса Карлсена
3-й этап. Chessable Masters
Группа А. Карлсен (Норвегия), Артемьев (Россия) – по 6 очков, Накамура США), Грищук (Россия), Дубов (Россия) – по 5, Харикришна (Индия) – 3.
Группа В. Гири (Голландия) – 6, Дин Лижень (Китай), Непомнящий (Россия) – по 5,5, Каруана (США) – 5, Раджабов (Азербайджан) – 4,5, Вашье-Лаграв (Франция) – 3,5.
1/4 финала:
Карлсен – Каруана – 2,5-0,5; 2,5-0,5;
Непомнящий – Артемьев – 2,5-0,5; 2,5-0,5;
Грищук – Гири – 3,5-3,5; 1-3;
Дин Лижень – Накамура – 2,5-1,5; 3-4 (третий матч - 29 июня).