Черные начинают и проигрывают. Станут ли король с ферзем «Его величествами» №1 и №2?

Зато, как теперь выясняется, по мнению австралийской радиостанции АВС, там есть расизм, потому что белые фигуры в шахматах всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными. АВС так решила после специального расследования. Вывод основан на ответах игроков на вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?» Теперь государственный вещатель, который финансируется местными налогоплательщиками, планирует обсудить это скандальное открытие на ток-шоу, пригласив на него известных гроссмейстеров.

Между тем знаменитые шахматисты, чемпионы разных лет, уже начали говорить на эту тему. Так, по словам 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, подобные высказывания о своей любимой игре он слышит впервые, назвав все эти расистские подозрения натуральным маразмом. И естественно он не видит второго смысла в ее правилах. «Надо придумать другую игру просто, где черные будут первыми начинать. Вот и все», – предложил он для особо озабоченных цветом шахматных фигур.

Но такая игра уже есть. Извечный соперник Карпова времен СССР Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира, предложил беспокоящимся о том, что шахматы – расистская игра, взять го – там черные ходят первыми. Позицию Каспарова разделил австралийский шахматист Джон Адамс. Он заявил, что ему приятно видеть, как экс-чемпион мира по шахматам пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. И возмутился тем, на что идут деньги налогоплательщиков.

Пользователи во всем мире вовсю комментируют скандальные заявления АВС. Кто-то даже предложил с издевкой переименовать шахматные фигуры, чтобы угодить представителям ЛГБТ-сообщества, сделав короля и ферзя соответственно «Его величеством №1» и «Его величеством №2». Если продолжить изыскания на эту тему, то можно назвать их иначе, ведь противники монархии также могут обидеться. Пусть будут «президент» и «первая леди». Неплохо бы переименовать еще слона и коня, чтобы не нарушить идиллию в обществе защиты зверей, а то в шахматах иногда слон бьет коня или наоборот.

А еще покрасить доску в радужный цвет. Как уже принялись оформлять в цвета радуги разные элементы клубных эмблем и формы в НХЛ. Не так давно разрисовал в разные цвета клюшечку на лого «Вашингтон Кэпиталз», а неделю назад лига выставила на онлайн-аукцион джерси лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Свитер выполнен со шрифтом в цветах ЛГБТ. Аукцион завершится 30 июня, участвовать в нем может любой желающий, а вырученные деньги пойдут на нужды ЛГБТ-фондов.