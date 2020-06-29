Черные начинают и проигрывают. Станут ли король с ферзем «Его величествами» №1 и №2?

Зато, как теперь выясняется, по мнению австралийской радиостанции АВС, там есть расизм, потому что белые фигуры в шахматах всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными. АВС так решила после специального расследования. Вывод основан на ответах игроков на вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?» Теперь государственный вещатель, который финансируется местными налогоплательщиками, планирует обсудить это скандальное открытие на ток-шоу, пригласив на него известных гроссмейстеров.
Между тем знаменитые шахматисты, чемпионы разных лет, уже начали говорить на эту тему. Так, по словам 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, подобные высказывания о своей любимой игре он слышит впервые, назвав все эти расистские подозрения натуральным маразмом. И естественно он не видит второго смысла в ее правилах. «Надо придумать другую игру просто, где черные будут первыми начинать. Вот и все», – предложил он для особо озабоченных цветом шахматных фигур.
Но такая игра уже есть. Извечный соперник Карпова времен СССР Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира, предложил беспокоящимся о том, что шахматы – расистская игра, взять го – там черные ходят первыми. Позицию Каспарова разделил австралийский шахматист Джон Адамс. Он заявил, что ему приятно видеть, как экс-чемпион мира по шахматам пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. И возмутился тем, на что идут деньги налогоплательщиков.
Пользователи во всем мире вовсю комментируют скандальные заявления АВС. Кто-то даже предложил с издевкой переименовать шахматные фигуры, чтобы угодить представителям ЛГБТ-сообщества, сделав короля и ферзя соответственно «Его величеством №1» и «Его величеством №2». Если продолжить изыскания на эту тему, то можно назвать их иначе, ведь противники монархии также могут обидеться. Пусть будут «президент» и «первая леди». Неплохо бы переименовать еще слона и коня, чтобы не нарушить идиллию в обществе защиты зверей, а то в шахматах иногда слон бьет коня или наоборот.
А еще покрасить доску в радужный цвет. Как уже принялись оформлять в цвета радуги разные элементы клубных эмблем и формы в НХЛ. Не так давно разрисовал в разные цвета клюшечку на лого «Вашингтон Кэпиталз», а неделю назад лига выставила на онлайн-аукцион джерси лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Свитер выполнен со шрифтом в цветах ЛГБТ. Аукцион завершится 30 июня, участвовать в нем может любой желающий, а вырученные деньги пойдут на нужды ЛГБТ-фондов.
Толерантная Америка вовсю глумится над божественной природой человечества, ведь господь сам решает, кому быть мальчиком, а кому девочкой. Поражает в этой ситуации молчаливое согласие со всем этим безобразием капитана «столичных» Александра Овечкина и того же Панарина. Боятся пойти против мнения толпы, очевидно. В Штатах сегодня модно обижать только белых гетеросексуальных людей.
Возвращаясь к шахматам, следует заметить, что инициатива АВС с обвинениями игры в расизме не с потолка взялась. Дело в том, что в марте 2019 года чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и другой известный гроссмейстер голландец Аниш Гири уже затрагивали вопрос первого хода белых. Было это в рамках Международного дня ООН по ликвидации расовой дискриминации.
Акция Карлсена и Гири «Навстречу к равенству» проходила в Осло. Они разыграли партию, в которой первый ход был сделан черными фигурами, а видео распространили в интернете с комментариями участников. Гроссмейстеры не имели намерений менять правила игры, а просто попытались инициировать дискуссию о равенстве. Но посмотрите, к чему это привело. Маразм, в который, по мнению Карпова, погружается нынешний мир, такими маленькими шагами и крепчает.
Уже тогда нашлись те, кто резко раскритиковал подобную инициативу. Экс-госсекретарь Бельгии по миграции Тео Франкен прокомментировал с сарказмом подобную акцию, задавшись вопросом: «Скажите, а все еще разрешено намазывать белую булочку шоколадной пастой?» Да и в целом комментарии пользователей сводились к тому, что спорные темы не должны касаться спорта, и тот же Карлсен, пользуясь своей известностью и авторитетом, мог бы найти другие возможности для выражения своей позиции по щекотливому вопросу, не покушаясь на правила игры, которым более полутора тысяч лет.
Кто-то действительно обязан положить конец этой общественно-политической вакханалии, которая сначала выплеснулась на улицы американских городов после гибели темнокожего Джорджа Флойда от рук полицейских при его задержании, а теперь стараются проникнуть в спорт. Пытаясь сделать из него витрину для разных движений и меньшинств. Иначе черные в шахматах станут красными, шайба в хоккее – синей, форма в футболе обязательно разноцветной, а заявкам команд на международные турниры запретят быть одноцветными в плане принадлежности игроков к одной расе.
Не удивлюсь, что скоро в этом направлении начнут двигать спорт чиновники разных мастей. Вот только ни жизни черных, ни жизни белых и желтых важнее от этого не станут. Просто кто-то достигнет своих политических целей, о которых многие из нас сегодня даже не задумываются.