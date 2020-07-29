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Наш Ян замахнулся на Магнуса Великого. Все идет к финалу Непомнящий – Карлсен
29 июля 22:30
автор: Лев Тигай

Наш Ян замахнулся на Магнуса Великого. Все идет к финалу Непомнящий – Карлсен

В четвертом из онлайн-турниров по быстрым шахматам, организованных Карлсеном, определились полуфиналисты. Среди них – двое россиян: Непомнящий и Свидлер.

Это последний из отборочных этапов «Тура Карлсена», который завершится финалом (9-20 августа) с участием четырех гроссмейстеров. Пока прописку в квартете сильнейших оформили только двое: сам чемпион мира Магнус Карлсен, выигравший первый и третий турниры серии и наш Даниил Дубов, первенствовавший во втором. Еще два места пока остаются вакантными хотя круг претендентов теперь сузился до предела.

«ДЕДУШКИ», УВЫ, НЕ ТЯНУТ

Прежде всего, пропуск в финал дает победа в четвертом этапе, носящем название «Легенды шахмат». Кроме четырех полуфиналистов предыдущего турнира, получивших право сыграть в нынешнем автоматически, по регламенту, Карлсен пригласил сюда шесть знаменитых ветеранов «от 40 и старше», которые уже прошли пик карьеры и сейчас либо играют в официальных соревнованиях крайне редко, либо не играют совсем. Зато список имен получился – громче некуда. Взять хоть экс-чемпионов мира Владимира Крамника и Вишванатана Ананда.

Правда, бороться с молодыми у «дедушек» получалось не очень. В полуфинал из них пролез только Петр Свидлер, да и то – через «откидное» четвертое место. Сегодня он встречался с юным соседом по таблице Анишем Гири, и этот матч последнего тура, увы, проиграл. Теперь в 1/2 россиянину предстоит малоприятное свидание с Карлсеном, который за весь круговой турнир не потерпел ни одного поражения. Похоже, норвежец пребывает в блестящей форме и справиться с ним будет очень сложно.

Хотя Яну Непомнящему во вторник это почти удалось.

АРМАГЕДДОН С ЧЕМПИОНОМ МИРА

До встречи с Карлсеном Непомнящий тоже шел по беспроигрышному графику и в матче с Магнусом при счете 1:2 одержал блестящую победу черными: пожертвовал фигуру уже на восьмом ходу, а потом просто растерзал именитого противника! Дальше, в армагеддоне, наш шахматист тоже владел инициативой. И пусть Карлсену удалось-таки добиться заветной ничьей, место в полуфинале оба все равно обеспечили себе еще вчера, досрочно. Сегодняшняя неудача Яна в поединке с Борисом Гельфандом не имела турнирного значения.

В общем, пока все идет к решающей битве Карлсен – Непомнящий. Правда, сначала россиянину надо еще справиться с Гири, который тоже набрал неплохой ход и вдобавок имеет хорошие шансы пробиться в финал всего «Тура Карлсена» по дополнительным показателям. Дело в том, что кроме победителей отдельных этапов туда попадут лидеры по числу специальных квалификационных очков: проигравшему в финале каждого турнира их начисляется по 10, в 1/2 – по 7, в 1/4 – по 3. И вот вам текущее положение в этом зачете: Дин Лижень – 24, Хикару Накамура – 23, Гири – минимум 20. И будет 23, если он, как на предыдущем этапе три недели назад, сумеет обыграть Непомнящего в полуфинале.

Что же до нашего гроссмейстера точнее, гроссмейстеров, все-таки не будем забывать про Свидлера, то составить компанию Дубову в финале кто-то из них сможет только в одном случае. В случае победы на турнире «Легенды шахмат».

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»
4-й этап
Legends of Chess
Групповой турнир
9-й тур

Борис Гельфанд (Израиль) Ян Непомнящий (Россия) – 3:2, Магнус Карлсен (Норвегия) – Владимир Крамник (Россия) – 3:1, Петр Свидлер (Россия) Аниш Гири (Голландия) – 1,5:2,5, Вишванатан Ананд (Индия) Василий Иванчук (Украина) – 2,5:2,5, Дин Лижень (Китай) – Петер Леко (Венгрия) – 2,5:1,5.

Итоговое положение: Карлсен – 25 очков, Непомнящий 20, Гири – 18, Свидлер – 14, Иванчук – 13, Крамник – 12, Гельфанд – 11, Дин Лижень – 9, Ананд 7, Леко 6.

В 1/2 финала встречаются:
Карлсен – Свидлер
Непомнящий – Гири.

Первые полуфинальные матчи состоятся 31 июля, вторые – 1 августа, третьи, если они потребуются, 2 августа. Финал пройдет с 3 по 5 августа.

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