Наш Ян замахнулся на Магнуса Великого. Все идет к финалу Непомнящий – Карлсен

Это последний из отборочных этапов «Тура Карлсена», который завершится финалом (9-20 августа) с участием четырех гроссмейстеров. Пока прописку в квартете сильнейших оформили только двое: сам чемпион мира Магнус Карлсен, выигравший первый и третий турниры серии и наш Даниил Дубов, первенствовавший во втором. Еще два места пока остаются вакантными хотя круг претендентов теперь сузился до предела.

«ДЕДУШКИ», УВЫ, НЕ ТЯНУТ

Прежде всего, пропуск в финал дает победа в четвертом этапе, носящем название «Легенды шахмат». Кроме четырех полуфиналистов предыдущего турнира, получивших право сыграть в нынешнем автоматически, по регламенту, Карлсен пригласил сюда шесть знаменитых ветеранов «от 40 и старше», которые уже прошли пик карьеры и сейчас либо играют в официальных соревнованиях крайне редко, либо не играют совсем. Зато список имен получился – громче некуда. Взять хоть экс-чемпионов мира Владимира Крамника и Вишванатана Ананда.

Правда, бороться с молодыми у «дедушек» получалось не очень. В полуфинал из них пролез только Петр Свидлер, да и то – через «откидное» четвертое место. Сегодня он встречался с юным соседом по таблице Анишем Гири, и этот матч последнего тура, увы, проиграл. Теперь в 1/2 россиянину предстоит малоприятное свидание с Карлсеном, который за весь круговой турнир не потерпел ни одного поражения. Похоже, норвежец пребывает в блестящей форме и справиться с ним будет очень сложно.

Хотя Яну Непомнящему во вторник это почти удалось.

АРМАГЕДДОН С ЧЕМПИОНОМ МИРА

До встречи с Карлсеном Непомнящий тоже шел по беспроигрышному графику и в матче с Магнусом при счете 1:2 одержал блестящую победу черными: пожертвовал фигуру уже на восьмом ходу, а потом просто растерзал именитого противника! Дальше, в армагеддоне, наш шахматист тоже владел инициативой. И пусть Карлсену удалось-таки добиться заветной ничьей, место в полуфинале оба все равно обеспечили себе еще вчера, досрочно. Сегодняшняя неудача Яна в поединке с Борисом Гельфандом не имела турнирного значения.