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03 сентября 17:17

Всемирно известные гроссмейстеры приедут в Ясную Поляну

В день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 9 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» стартует первый международный турнир с участием звезд мировых и российских шахмат.

Соревнование продлится четыре дня и завершится 12 сентября.

В Кубке Льва Толстого сыграют такие знаменитые гроссмейстеры, как Аниш Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян (все – Россия), Антон Коробов (Украина), Борис Гельфанд (Израиль) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Турнир проводится музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Федерацией шахмат России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

9 сентября пройдет торжественное открытие турнира. Ожидается, что гостями станут потомки Льва Толстого и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Начало – в 13:00.

В этот же день состоится большой сеанс на 100 досок. Лучшие участники сеанса получат подарки от организаторов. Кроме того, в первый день турнира кандидат исторических наук, куратор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников проведет лекцию и викторину для всех желающих.

10 сентября программа продолжится массовым детским турниром, который начнется в 12:00. В то же время участникам международного турнира будет предложена экскурсия по музею-усадьбе, а затем будет проведена жеребьевка. В первые два дня у юных шахматистов будет возможность сфотографироваться с именитыми гроссмейстерами и получить автограф.

Сам международный турнир пройдет с 11 по 12 сентября в Доме культуре «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А). Участники сыграют 9 туров в быстрые шахматы по круговой системе. Церемония награждения состоится в 19:00 12 сентября.

В рамках турнира будет организована выставка «Лев Толстой и шахматы», на которой будут представлены тематические постеры.

Андрей Филатов, президент Федерации шахмат России:

– Это соревнование проводится впервые, но я надеюсь, что оно положит начало хорошей традиции. С 2012 года Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко организуют турниры в рамках международной программы «Шахматы в музеях». Музей-усадьба «Ясная Поляна» – один из самых известных и любимых в России.

Лев Николаевич Толстой – гениальный и всегда актуальный писатель, его читают и изучают; его произведения экранизируются и ставятся на театральных сценах. Теперь в его честь пройдёт первый в истории международный турнир. Это не случайно: Толстой любил шахматы, много играл, писал про них, шахматы занимали важное место в его жизни.

Мы будем рады всем гостям и журналистам, которые захотят приехать на этот фестиваль, приуроченный ко дню рождения Толстого и к 100-летию основания музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»:

- Мы рады тому, что в день рождения Льва Толстого в Ясной Поляне стартует Международный шахматный турнир. В Ясной Поляне в шахматы играли всегда, и любовь Льва Николаевича к этой игре была хорошо известна: он играл в шахматы с близкими, друзьями, часто предлагал сыграть партию своим гостям.

Одним из любимых гостей в усадьбе был князь Сергей Семенович Урусов – один из лучших шахматистов того времени. Сегодня мы очень гордимся тем, что участниками яснополянского турнира станут гроссмейстеры мирового уровня.

Не менее важно, что в этом состязании примут участие дети. Игра в шахматы очень важны для развития ребенка – она меняет мышление, развивает память и воображение. Мы признательны Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко за то, что они поддержали наш турнир и сделали возможным участие в нем юных одаренных шахматистов.

источник: «Советский спорт»
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