Александр Мотылев: Российские шахматисты в первый день олимпиады победили главных конкурентов

Капитан сборной России по шахматам Александр Мотылев заявил, что команда одержала ключевые победы над главными соперниками по группе на онлайн-олимпиаде.

Россияне победили Украину (4,5:1,5), Германию (6:0) и Чехию (5:1) в рамках группового этапа.

«Выиграли два ключевых матча у главных конкурентов по группе - Германии и Украины. Причем у немцев удалось выиграть крупно - 6:0, хотя команда очень сильная. Так что в целом пока все хорошо, даже несмотря на отдельные неудачи на первых досках. Впереди будут сильные команды - Италия, Аргентина и Испания. В целом же смотрим в будущее уверенно. Хотим выйти в четвертьфинал с первого места», - цитирует ТАСС Мотылева.

Добавим, что в день проводится по три тура, контроль времени - 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.