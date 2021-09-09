Сборная России по шахматам одержала четвертую победу подряд, расправившись с Парагваем

Сборная России по шахматам обыграла команду Парагвая в четвертом туре группового этапа элитного дивизиона второй онлайн-шахматной олимпиады. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:4, 5:1, сообщает «МК-Спорт»

Победы в составе сборной одержали Владимир Федосеев, Валентина Гунина, Володар Мурзин и Лея Гарифуллина. Катерина Лагно сыграла вничью с Дженнифер Перес-Родригес, Александр Грищук проиграл Гильермо Васкесу.

Ранее в первом туре россияне обыграли команду Украины (5:4: 5:1), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем туре обыграли команду Чехии (5:1).

В пятом туре, который также состоится сегодня, россияне сыграют с командой Израиля.