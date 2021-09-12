Гири победил в Кубке Льва Толстого в Ясной Поляне

Победителем стал рейтинг-фаворит Аниш Гири (Нидерланды), показавший блестящий результат - 8 очков из 9.
Аниш Гири: «Мне очень хорошо игралось в Ясной Поляне. Результат получился даже «чересчур», потому что во второй день я играл слабее, чем в первый. Но уже был такой фарт, когда точно ничто не остановит. Конечно, я большой фанат творчества Льва Николаевича и очень рад, что этот турнир был организован. Я не знал, что Толстой был любителем шахмат, но, посетив экскурсию, восполнил этот пробел. Надеюсь, что это соревнование станет традиционным».
Второе место занял самый юный участник турнира – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), в активе которого 5,5 очков. На пол-очка отстал легендарный Борис Гельфанд (Израиль), выигравший «бронзу».
Итоговое положение:
1. Аниш Гири (Нидерланды) – 8 очков из 9, 2. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 5,5, 3. Борис Гельфанд (Израиль) - 5, 4-5. Давид Паравян, Дмитрий Андрейкин (оба – Россия) – по 4,5, 6-8. Антон Коробов (Украина), Максим Матлаков, Евгений Томашевский – по 4, 9. Кирилл Алексеенко – 3,5, 10. Никита Витюгов (все – Россия) - 2.
На церемонии закрытия выступили советник Президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев.
Гостеприимные хозяева поблагодарили Федерацию шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко за поддержку в проведении первого Кубка Льва Толстого, отметили яркую и увлекательную игру участников турнира и активное вовлечение зрителей всех возрастов, а также выразили надежду сделать этот турнир традиционным.
Победителю был вручен кубок, специально изготовленный на Императорском фарфоровом заводе. От Федерации шахмат Владимир и Екатерина Толстые получили в подарок фигуры из уникального шахматного комплекта «Звери Севера и Югра», альбом, изданный к столетию Василия Смыслова, и каталог Музея шахмат ФШР.
В рамках Кубка Льва Толстого была организована обширная дополнительная программа: сеанс с гроссмейстерами-участниками турнира на ста досках, детский массовый блицтурнир, лекция и викторина от куратора Музея шахмат ФШР, кандидата исторических наук Дмитрия Олейкниова. В Доме культуры «Ясная Поляна», где проходил турнир, были вывешены тематические постеры и выставлены шахматные комплекты – «Стаунтон» и «Режанс».