Карякин победил Карлсена в пятом туре супертурнира в Норвегии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл у норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре турнира в Ставангере.
Всреча завершилась чистой победой 31-летнего шахматиста. Карякин набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. Чемпион мира Карлсен делит четвертую позицию с французом Алирезом Фируджой, который победил другого норвежца Арьяна Тари.
Турнирную таблицу возглавляет Рихард Раппорт (9,5 очка). Венгр в матче пятого тура сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.
Добавим, что турнир завершится 17 сентября.
источник: «Советский спорт»