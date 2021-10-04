Суперфиналы чемпионатов России открываются в Уфе 8 октября

Церемония открытия и жеребьевка состоятся 8 октября в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова (ул. Гоголя, 27). Участникам также будет предложена экскурсия по музею. Начало мероприятий – в 17:30.

Трехкратная чемпионка России Александра Горячкина стала первой женщиной, которая сыграет в мужском чемпионате страны. Гроссмейстер отобралась в Суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место.

Соревнования проводятся в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.В открытом турнире примут участие Дмитрий Андрейкин (2728, Рязанская область), Никита Витюгов (2727), Андрей Есипенко (2720), Кирилл Алексеенко (2710, Санкт-Петербург), Владимир Федосеев (2704, Санкт-Петербург), Максим Матлаков (2682, Санкт-Петербург), Александр Предке (2666, Самарская область), Павел Понкратов (2659, Москва), Александр Рахманов (2657, Вологодская область), Максим Чигаев (2639, Тюменская область), Александр Мотылев (2624, Москва) и Александра Горячкина (2602, ЯНАО).

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин пройдут с 8 по 21 октября в Уфе.

урниры пройдут по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 9-14 и 16-20 октября. Выходной день – 15 октября. Начало партий – в 15:00 по местному времени. Место проведения – отель Nesterov Plaza (Верхнеторговая площадь, 2).

Общий гарантированный призовой фонд соревнования составляет 11 миллионов рублей: в открытом турнире – семь миллионов рублей, в женском – четыре миллиона рублей.

Традиционно на Суперфиналах организуется день социальной программы: известные гроссмейстеры проводят сеансы одновременной игры и мастер-классы для юных шахматистов и ветеранов. 15 октября в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова состоится сеанс ведущих российских шахматистов с детьми-инвалидами. В этот же день сеанс с детьми, лекция и турнир пройдут в Башкирия Лайфстайл центре, а в отеле Nesterov Plaza будут организованы лекции.