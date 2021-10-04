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04 октября 11:38
автор: Юрий Волохов

Суперфиналы чемпионатов России открываются в Уфе 8 октября

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин пройдут с 8 по 21 октября в Уфе.

Соревнования проводятся в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.В открытом турнире примут участие Дмитрий Андрейкин (2728, Рязанская область), Никита Витюгов (2727), Андрей Есипенко (2720), Кирилл Алексеенко (2710, Санкт-Петербург), Владимир Федосеев (2704, Санкт-Петербург), Максим Матлаков (2682, Санкт-Петербург), Александр Предке (2666, Самарская область), Павел Понкратов (2659, Москва), Александр Рахманов (2657, Вологодская область), Максим Чигаев (2639, Тюменская область), Александр Мотылев (2624, Москва) и Александра Горячкина (2602, ЯНАО).

Трехкратная чемпионка России Александра Горячкина стала первой женщиной, которая сыграет в мужском чемпионате страны. Гроссмейстер отобралась в Суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место.

Участницами женского турнира станут Полина Шувалова (2509, Москва), Алина Кашлинская (2493, Москва), Наталья Погонина (2467, Саратовская область), Валентина Гунина (2462, Москва), Алиса Галлямова (2421, Республика Татарстан), Анастасия Боднарук (2415, Санкт-Петербург), Ольга Гиря (2410, ХМАО – Югра), Лея Гарифуллина (2409, Свердловская область), Марина Гусева (2394, Московская область), Алина Бивол (2392, Москва), Дарья Войт (2357, Москва) и Евгения Овод (2331, Санкт-Петербург).

Церемония открытия и жеребьевка состоятся 8 октября в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова (ул. Гоголя, 27). Участникам также будет предложена экскурсия по музею. Начало мероприятий – в 17:30.

урниры пройдут по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 9-14 и 16-20 октября. Выходной день – 15 октября. Начало партий – в 15:00 по местному времени. Место проведения – отель Nesterov Plaza (Верхнеторговая площадь, 2).

Общий гарантированный призовой фонд соревнования составляет 11 миллионов рублей: в открытом турнире – семь миллионов рублей, в женском – четыре миллиона рублей.

Традиционно на Суперфиналах организуется день социальной программы: известные гроссмейстеры проводят сеансы одновременной игры и мастер-классы для юных шахматистов и ветеранов. 15 октября в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова состоится сеанс ведущих российских шахматистов с детьми-инвалидами. В этот же день сеанс с детьми, лекция и турнир пройдут в Башкирия Лайфстайл центре, а в отеле Nesterov Plaza будут организованы лекции.

источник: «Советский спорт»
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