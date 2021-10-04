Суперфиналы чемпионатов России открываются в Уфе 8 октября

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин пройдут с 8 по 21 октября в Уфе.
Соревнования проводятся в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.В открытом турнире примут участие Дмитрий Андрейкин (2728, Рязанская область), Никита Витюгов (2727), Андрей Есипенко (2720), Кирилл Алексеенко (2710, Санкт-Петербург), Владимир Федосеев (2704, Санкт-Петербург), Максим Матлаков (2682, Санкт-Петербург), Александр Предке (2666, Самарская область), Павел Понкратов (2659, Москва), Александр Рахманов (2657, Вологодская область), Максим Чигаев (2639, Тюменская область), Александр Мотылев (2624, Москва) и Александра Горячкина (2602, ЯНАО).
Трехкратная чемпионка России Александра Горячкина стала первой женщиной, которая сыграет в мужском чемпионате страны. Гроссмейстер отобралась в Суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место.
Участницами женского турнира станут Полина Шувалова (2509, Москва), Алина Кашлинская (2493, Москва), Наталья Погонина (2467, Саратовская область), Валентина Гунина (2462, Москва), Алиса Галлямова (2421, Республика Татарстан), Анастасия Боднарук (2415, Санкт-Петербург), Ольга Гиря (2410, ХМАО – Югра), Лея Гарифуллина (2409, Свердловская область), Марина Гусева (2394, Московская область), Алина Бивол (2392, Москва), Дарья Войт (2357, Москва) и Евгения Овод (2331, Санкт-Петербург).
Церемония открытия и жеребьевка состоятся 8 октября в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова (ул. Гоголя, 27). Участникам также будет предложена экскурсия по музею. Начало мероприятий – в 17:30.