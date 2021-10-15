На Суперфиналах чемпионатов России прошел день социальной программы

Традиционно на Суперфиналах, которые проводятся в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, организуется день социальной программы. В эти дни юные шахматисты и ветераны шахматного движения могут сыграть с гроссмейстером в сеансе одновременной игре, послушать лекцию, поучаствовать в мастер-классе или сыграть в турнире.
15 октября в Уфе состоялось несколько мероприятий, в которых приняли участие около 50 человек. Первым стал сеанс одновременной игре в Башкирском художественном музее имени М.В. Нестерова: с известным гроссмейстером, тренером и комментатором Сергеем Шиповым сыграли девять воспитанников Стерлитамакского подразделения Республиканского центра дистанционного образования для детей-инвалидов и Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих детей, а также их педагоги.
После сеанса все участники получили подарки от организаторов и партнеров. Директор музея Айрат Терегулов вручил Сергею Шипову художественный альбом. Президент Федерации шахмат Республики Башкортостан Филюс Ишбулатов передал подарки для организаторов.
В этот же день в Башкирия Лайфстайл центре состоялись сеансы одновременной игры на 38 досках, где с детьми сыграли гроссмейстеры и комментаторы Евгений Мирошниченко и Александр Шиманов. Сеансеры выиграли все партии, но без подарка не ушел никто.
Там же был организован детский блицтурнир, в котором приняли участие 35 детей из разных городов и районом Республики Башкортостан. По 6 очков из 7 набрали Даниил Никифоров и Самат Мухтаров; лучшие дополнительные показатели вывели Даниила на первое место. На пол-очка от них отстал Артем Максютов. Лучший результат среди девочек показала Елизавета Соколова.
Участникам Суперфиналов была предложена экскурсия по Уфе.
Суперфиналы чемпионатов России проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Республики Башкортостан и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Генеральный партнер ФШР - ПАО «Фосагро».
Партнеры: ПАО «Аэрофлот», Art Russe, Федерация шахмат Республики Башкортостан и Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова.