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На Суперфиналах чемпионатов России прошел день социальной программы
15 октября 18:34
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация шахмат России

На Суперфиналах чемпионатов России прошел день социальной программы

В Уфе проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам.

Традиционно на Суперфиналах, которые проводятся в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, организуется день социальной программы. В эти дни юные шахматисты и ветераны шахматного движения могут сыграть с гроссмейстером в сеансе одновременной игре, послушать лекцию, поучаствовать в мастер-классе или сыграть в турнире.

15 октября в Уфе состоялось несколько мероприятий, в которых приняли участие около 50 человек. Первым стал сеанс одновременной игре в Башкирском художественном музее имени М.В. Нестерова: с известным гроссмейстером, тренером и комментатором Сергеем Шиповым сыграли девять воспитанников Стерлитамакского подразделения Республиканского центра дистанционного образования для детей-инвалидов и Стерлитамакской коррекционной школы-интерната для глухих детей, а также их педагоги.

Источник фото: Федерация шахмат России

После сеанса все участники получили подарки от организаторов и партнеров. Директор музея Айрат Терегулов вручил Сергею Шипову художественный альбом. Президент Федерации шахмат Республики Башкортостан Филюс Ишбулатов передал подарки для организаторов.

В этот же день в Башкирия Лайфстайл центре состоялись сеансы одновременной игры на 38 досках, где с детьми сыграли гроссмейстеры и комментаторы Евгений Мирошниченко и Александр Шиманов. Сеансеры выиграли все партии, но без подарка не ушел никто.

Там же был организован детский блицтурнир, в котором приняли участие 35 детей из разных городов и районом Республики Башкортостан. По 6 очков из 7 набрали Даниил Никифоров и Самат Мухтаров; лучшие дополнительные показатели вывели Даниила на первое место. На пол-очка от них отстал Артем Максютов. Лучший результат среди девочек показала Елизавета Соколова.

Источник фото: Федерация шахмат России

Участникам Суперфиналов была предложена экскурсия по Уфе.

Суперфиналы чемпионатов России проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Республики Башкортостан и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Генеральный партнер ФШР - ПАО «Фосагро».

Партнеры: ПАО «Аэрофлот», Art Russe, Федерация шахмат Республики Башкортостан и Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова.

источник: «Советский спорт»
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