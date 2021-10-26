Команда шахматистов России досрочно выиграла Всемирную Олимпиаду

Выиграв восьмой матч подряд, команда России за тур до финиша стала победительницей Олимпиады.

На пути к победе россияне обыграли сборные Северной Македонии, Италии, Сербии, Польши, Украины, Индии, Швеции и Испании. В заключительном туре российская сборная сыграет с шахматистами из Венгрии. Всего в соревновании участвуют 22 команды из разных стран мира.

Состав сборной России: Руслан Драганов, Алексей Смирнов, Станислав Бабарыкин, Евгений Суслов, Максим Ермаков. Капитан – Дмитрий Андреев.

Команду-победительницу поздравил президент ФШР Андрей Филатов:

- От всей души поздравляю наших спортсменов с этой уверенной победой на Олимпиаде IBCA. Своим результатом вы продемонстрировали силу нашей шахматной школы, сплоченный дух и волевой характер. Поздравляю российских болельщиков с новым крупным успехом наших шахматистов.