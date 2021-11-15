Тренер Непомнящего – о матче против Карлсена: Мы находимся в ожидании битвы лучших шахматных умов

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, заявил, что его подопечный готов конкурировать с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии в матче за мировую шахматную корону.

Отметим, что партии между спортсменами состоятся с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

– Готовы ли мы чем-то удивить Карлсена? Это одна из задач как шахматиста, который играет в матче, так и его команды. Да, многое изучено, но всегда можно что-то найти и преподнести сюрприз тому, кто находится на противоположной стороне доски. Каждый матч за шахматную корону дарит миру что-то новое. И мы находимся в ожидании битвы лучших умов, – цитирует Поткина RT.

Добавим, что в апреле этого года 31-летний Непомнящий одержал победу на турнире претендентов, который прошел в Екатеринбурге.