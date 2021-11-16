Магнус Карлсен: Непомнящий заслужил право сыграть в чемпионском матче

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями о матче с россиянином Яном Непомнящим в рамках предстоящей встречи за мировую шахматную корону.

Отметим, что партии между гроссмейстерами состоятся с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

– Мы с Яном хорошо друг друга знаем. Победитель турнира претендентов должен показывать стабильную игру на протяжении всех соревнований, при этом нужно быть стойким психологически. Поэтому я считаю, что Непомнящий заслужил право сыграть в чемпионском матче. В данной встрече мне необходимо стать лучшей версией самого себя, – цитирует Карлсена Gulf News.

Добавим, что 30-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года. Тогда он одержал победу над представителем Индии Вишванатаном Анандом.