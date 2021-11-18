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Дворкович ожидает тай-брейк в матче за шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим

Противостояние норвежца и россиянина начнется 24 ноября.
18 ноября 2021 15:39
автор: Максим Скороходов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором россиянин Ян Непомнящий попробует отнять данный титул у норвежца Магнуса Карлсена.

«Мне кажется, будет больше двух результативных партий и тай-брейк. Для зрителей это хорошо, хотя для самих шахматистов – невероятное, громадное напряжение. Я понимаю, что российским болельщикам, может быть, и не хочется, чтобы дело дошло до тай-брейка – они желают Яну Непомнящему победы в основное время. Но думаю, что силы примерно равны», - приводит слова Дворковича «Газета.Ru».

Напомним, что данный матч должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

источник: «Газета.Ru»
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