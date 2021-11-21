Российские шахматистки досрочно выиграли командный чемпионат Европы

Победив во всех восьми матчах и став недосягаемыми для соперниц, россиянки выиграли чемпионат Европы за тур до финиша. На пути к победе российские спортсменки были сильнее шахматисток из Чехии, Испании, Германии, Грузии, Италии, Греции, Азербайджана и Украины.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

- Поздравляю наших девушек с новой убедительной победой. Досрочно выиграв командный чемпионат Европы, российские шахматистки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм и порадовали своих многочисленных болельщиков.

Состав команды России: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Старший тренер и капитан – Сергей Рублевский.

В открытом турнире мужская команда России уступила Франции со счетом 1,5:2,5. Ничьи сделали Александр Грищук, Даниил Дубов и Кирилл Алексеенко, проиграл Андрей Есипенко.

Соревнования проходят на словенском курорте Терме Чатеж и завершатся 21 ноября.