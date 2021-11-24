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Непомнящий будет играть в первой партии белыми фигурами в матче за шахматную корону

31-летний россиянин попытается забрать звание чемпиона мира по шахматам у Магнуса Карлсена.
24 ноября 2021 23:01
автор: Максим Скороходов

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила, какими фигурами будут играть россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен в первой партии за шахматную корону.

Российский шахматист получил возможность сыграть белыми фигурами, действующему чемпиону миру соответственно достались фигуры черного цвета.

Первая партия начнется 26 ноября.

Напомним, что финальный матч состоит из 14 партий, последняя из которых пройдет 14 декабря. Если после них будет ничья, шахматисты сыграют тай-брейк.

источник: FIDE
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