Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в первой партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам.

Отметим, что спортсмены проводят свою встречу в Дубае. В первой партии россиянин играл белыми фигурами, однако ему не удалось обыграть действующего обладателя титула.

Добавим, что игра между шахматистами в борьбе за шахматную корону будет состоять из 14 партий. В случае, если по итогам этих встреч победитель не будет определен, между Непомнящим и Карлсеном будет сыгран тай-брейк.