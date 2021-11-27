Вторая партия битвы за шахматную корону также не выявила победителя

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен снова сыграли вничью в рамках матча за звание чемпиона мира.

В этот раз россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 58-м ходу. Таким образом, счет стал 1:1.

Напомним, стартовая партия также не выявила победителя, однако тогда соперники закончили на 45-м ходу. Непомнящий, как претендент на титул, начинал белыми.

Следующая встреча состоится завтра. Начало также в 15.30 по московскому времени. Напомним, всего запланировано 14 партий. В случае, если они не помогут определить чемпиона, то 15 декабря соперников ждет тай-брейк.