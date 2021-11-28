Непомнящий заявил, что упустил удачный дебют в третьей партии матча с Карлсеном

Претендент на шахматную корону Ян Непомнящий рассказал о том, как проходила третья партия матча с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«В целом дебют, наверное, закончился в мою пользу. Я думал, что у меня будет длительный перевес, но в итоге чёрные провели серию точных ходов и выровняли положение. Если бы я раньше понял, что после серии разменов можно не допустить d5, то я бы, наверное, сыграл по-другому. Наверное, лучшее, что я мог получить – это вариация анти-Маршалла, но всё равно бы всё пришло к ничьей.

Есть ли у меня чувство разочарования? Нет, это была довольно прозрачная партия. Я бы хотел создать больше проблем своему сопернику, но мне было сложно найти какой-то перевес», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Добавим, что счет в финале стал 1,5:1,5. Четвертая партия пройдет 30 ноября, в этом раз белыми фигурами будет играть Карлсен.

Всего запланировано 14 партий. В случае, если они не помогут определить чемпиона, то 15 декабря соперников ждет тай-брейк.

Финал проходит в Дубае.