Непомнящий уступил Карлсену в шестой партии матча за звание чемпиона мира

Российский шахматист Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя Норвегии Магнуса Карлсена в шестой партии матча за титул чемпиона мира.
Отметим, что партия между спортсменами продолжалась 136 ходов. Это является рекордным показателем в рамках чемпионских встреч. Предыдущее достижение принадлежало матчу Анатолия Карпова и Виктора Корчного в 1978 году. Тогда гроссмейстеры завершили партию на 124-м ходу.
Таким образом, счет стал 3,5 – 2,5 в пользу Карлсена. Следующая партия состоится завтра, 4 декабря.
источник: «Советский спорт»