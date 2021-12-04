Карлсен хотел бы оказаться на матче Карпова против Каспарова

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признался, какой матч он хотел бы посмотреть вживую.

«Сложно выбрать, но если бы была возможность, то я бы хотел оказаться на матче между Каспаровым - Карповым в Севилье. Это великолепная игра в исполнении лучших шахматистов», - приводит слова гроссмейстера ТАСС.

Напомним, в эти дни проходит матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. После семи партий счет 4:3 в пользу норвежца. Шесть партий завершились вничью, и одну выиграл Карлсен. Всего запланировано 14 партий. В случае ничейного исхода 15 декабря соперники проведут тай-брейк.