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Карлсен - о победе над Непомнящем в восьмой партии чемпионата мира: Все прошло на удивление хорошо

Норвежец улучшил свое положение в защите шахматной короны.
05 декабря 2021 21:03
автор: Максим Скороходов

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил о том, что не усложнял свою игру в восьмой партии матча с россиянином Яном Непомнящем, который пытается отнять титул у норвежца.

«Конечно, я очень доволен. Я чувствовал, что мы оба все еще немного уставшие после тяжелой партии позавчера. Но сегодня я постарался сыграть достаточно просто. Мне все же удалось доставить большие проблемы Яну, так что все прошло на удивление хорошо», приводит слова Карлсена «РИА Новости», ссылаясь на норвежский телеканал TV2.

После этой игры норвежец повел в счете 5:3, выиграет тот, кто наберет больше 7 очков.

Напомним, что 3 декабря гроссмейстеры сыграли рекордную партию в рамках матчей за шахматную корону, которая длилась 136 ходов.

источник: «РИА Новости»
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