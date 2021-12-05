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Непомнящий извинился за свою игру в восьмой партии матча за шахматную корону

Россиянин второй раз проиграл Карлсену.
05 декабря 2021 21:16
автор: Максим Скороходов

Российский шахматист Ян Непомнящий извинился за свою игру в восьмой партии матча против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, после которого отрыв норвежца стал составлять два очка.

«Теперь вместо одной победы мне нужно две. Ну что ж, посмотрим, что будет. В начале матча у меня возникали шансы. Я надеюсь, что если продолжу играть хорошо, у меня еще будут возможности. Конечно, хотелось бы, чтобы счет был равным, но как есть.

Я бы хотел извиниться за сегодняшнюю игру. Думаю, это было ниже, чем мой обычный уровень, но не ниже, чем уровень гроссмейстера. Не думаю, что это связано с усталостью, просто так сложилось», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

После этой игры норвежец повел в счете 5:3, выиграет тот, кто наберет больше 7 очков.

Сегодня Непомнящий играл черными фигурами. 7 декабря у него будет возможность использовать фигуры белого цвета для сокращения разрыва.

источник: Чемпионат.com
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