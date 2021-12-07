Карякин заявил, что Непомнящий победит Карлсена в девятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил шансы своего соотечественника Яна Непомнящего на победу в девятой партии матча за титул чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

Отметим, что в данный момент россиянин уступает своему сопернику со счетом 5:3. Обладатель шахматной короны будет известен по итогам 14 сыгранных партий.

– Сегодня мы выиграем! Мы знаем, Магнус силен, но я верю, что Ян мотивирован и находится в хорошей форме сегодня, – сказал Карякин в интервью NRK.

Напомним, что в 2016 году Карякин уступил Карлсену на тай-брейке в матче за звание чемпионат мира.