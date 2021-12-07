Сергей Карякин: Зевок Непомнящего невозможно объяснить

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не понимает, как его соотечественник Ян Непомнящий умудрился проиграть в девятой партии матча за шахматную корону действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.

«Нельзя сказать, что до 26-го хода Ян мог выиграть, но он ставил проблемы Магнусу, в какой-то момент был лучше, но партия была ближе к ничьей. Защищающийся стороной был Карлсен и Непомнящий хорошо вел партию. Потом произошел зевок, который просто невозможно объяснить. Не знаю причин, но они не шахматные. Ян даже в блице себе такое не позволяет. Я очень удивлен и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов. Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл – сегодня зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи», - приводит слова Карякина «Чемпионат».

Таким образом, счет в матче стал 6:3 в пользу Карлсена. Победит шахматист, который наберет больше 7 очков.

Десятая партия пройдет 8 декабря, Непомнящий будет играть фигурами черного цвета.

Напомним, всего запланировано 14 партий. Если по их итогам между соперниками будет ничья, то 15 декабря шахматисты проведут тай-брейк.