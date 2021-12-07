Грищук прокомментировал поражение Непомнящего от Карлсена в девятой партии

Российский гроссмейстер Александр Грищук отреагировал на поражение соотечественника Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«До зевка Ян не так плохо играл: боролся и пытался победить. В отличие от прошлой партии, где было черти что от начала до конца, сегодня Непомнящий действовал вполне прилично, с желанием и настроением. Партия шла к закономерной ничье, но последовал грубейший зевок…», - приводит слова Грищука «Чемпионат».

Напомним, что Непомнящий уступил, играя белыми фигурами. Таким образом, счет в матче стал 6:3 в пользу Карлсена. Победит шахматист, который наберет больше 7 очков.

Десятая партия пройдет 8 декабря, Непомнящий будет играть фигурами черного цвета.