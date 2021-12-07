Яновский - о матче Непомнящий - Карлсен: Борьба за шахматную корону не закончена

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский отреагировал на поражение Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Ян все равно остается одним из лучших шахматистов. Непомнящий и Карякин завоевали право на участие в турнире претендентов. Борьба за возвращение шахматной короны в Россию не закончена. Сейчас только чудо может помочь Яну победить, будет проблематично ликвидировать отставание», - приводит слова Яновского «Чемпионат».

Напомним, что Непомнящий уступил, играя белыми фигурами. Таким образом, счет в матче стал 6:3 в пользу Карлсена. Победит шахматист, который наберет больше 7 очков.

Десятая партия пройдет 8 декабря, Непомнящий будет играть фигурами черного цвета.