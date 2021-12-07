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Непомнящий объяснил причины своего второго подряд поражения от Карлсена в последней партии

Для победы в матче россиянину теперь необходимо выигрывать трижды в пяти партиях
07 декабря 2021 22:35
автор: Александр Шульгин

Претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий объяснил причины своего второго подряд поражения от действующего обладателя титула норвежца Магнуса Карлсена.

«Я не представлял, что есть способ «зевнуть» в этой позиции. Два зевка подряд - это слишком. Наверное, это комбинация из недостатка концентрации и невезения», - приводит слова россиянина «РИА Новости».

Напомним, сегодня состоялась девятая партия, в которой Непомнящий сдался на 27-м ходу, до этого из-за своей ошибки лишившись слона.

Счет стал 6:3 в пользу норвежца. Для победы в матче Карлсену осталось набрать 1,5 очка.

источник: «РИА Новости»
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