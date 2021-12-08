Александр Грищук: Интриги нет, матч между Непомнящим и Карлсеном доигрывается

Российский гроссмейстер Александр Грищук отреагировал на результат 10-й партии матча за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

Напомним, что россиянин и норвежец сыграли вничью. Партия завершилась на 41-м ходу. Белыми играл Карлсен.

«Было непонятно, что хочет Магнус: пытаться выиграть или сделать ничью. У меня родилась версия: он не возражал против ничьей, но не хотел ее быстро делать, чтобы не выйти из спортивного тонуса. Делал ходы, думал, чтобы к следующим партиям подойти в нормальной форме. Никакой интриги нет. Матч доигрывается. Нужно сверхчудо, чтобы спасти матч», — цитирует Грищука «Чемпионат».

Таким образом, после десяти партий из 14 Непомнящий уступает Карлсену со счетом 3,5:6,5.