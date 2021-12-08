Непомнящий - о противостоянии с Карлсеном: Впереди две партии белыми фигурами, шансы у меня еще есть

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат десятой партии матча за звание чемпиона мира между с Магнусом Карлсеном.

Напомним, что россиянин и норвежец сыграли вничью. Партия, в которой Карлсен играл белыми, завершилась на 41-м ходу.

«Впереди у меня еще две партии белыми фигурами, поэтому шансы у меня еще есть, буду стараться переломить ход матча. Сегодня же, играя черными, просто хотел сыграть хорошо, не допустить грубых ошибок. Верю в итоговую победу в матче? Это абсурдный вопрос», - цитирует россиянина ТАСС.

Отметим, на данный момент Непомнящий уступает Карлсену со счетом 3,5:6,5.

Добавим, что матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени.