Карлсен в четвертый раз обыграл Непомнящего и досрочно защитил титул чемпиона мира

Сегодня, 10 декабря, состоялась 11-я партия матча между норвежцем Магнусом Карлсеном и представителем России Яном Непомнящим. На кону стоял титул чемпиона мира по классическим шахматам, который владеет Карлсен.

Отметим, что победу в сегодняшней партии одержал гроссмейстер из Норвегии. Тем самым, счет стал 7,5:3,5 в пользу действующего обладателя мировой шахматной короны. Ранее Магнус обыгрывал своего соперника в шестой, восьмой и девятой партиях.

Добавим, что Карлсен досрочно защитил свой титул, поскольку Непомнящий уже не сможет сравнять счет в оставшихся трех партиях.