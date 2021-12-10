Песков прокомментировал поражение Непомнящего от Карлсена в матче за титул чемпиона мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвел итоги матча за мировую шахматную корону, в котором россиянин Ян Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену (3,5:7,5).

Напомним, что сегодня, 10 декабря, 31-летний спортсмен проиграл своему сопернику в рамках 11-й партии. Это поражение стало для российского гроссмейстера четвертым в матче за звание чемпиона мира. Таким образом, Карлсен досрочно защитил свой титул, поскольку Непомнящий уже не сможет сравнять счет в оставшихся трех партиях.

– Непомнящий – блестящий шахматист. Но он был слабее, – цитирует Пескова ТАСС.

Добавим, что Непомнящий проиграл Карлсену в шестой, восьмой, девятой и одиннадцатой партиях. Остальные встречи завершились вничью.