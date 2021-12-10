Карпов – о Непомнящем: Это просто катастрофа. Ян абсолютно сломался в матче против Карлсена

12-й чемпион мира Анатолий Карпов оценил поражение своего соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону.

Отметим, что по итогам 11 сыгранных партий 31-летний спортсмен уступил норвежцу Магнусу Карлсену – 3,5:7,5. Тем самым, норвежец досрочной защитил свой титул поскольку российский гроссмейстер уже не сможет сравнять счет в оставшихся трех партиях.

– Это просто катастрофа. Я не помню, чтобы в матчах на первенство мира один из соперников проиграл четыре партии из шести. Знал, что Ян серьезно готовился и был неплох. Начало матча не было им реализовано, он имел перевес и мог захватить лидерство. В итоге абсолютно сломался, – приводит слова Карпова «РИА Новости».

Добавим, что сегодня, 10 декабря, в финальном матче за титул Непомнящий проиграл Карлсену в четырех партиях, а именно в шестой, восьмой, девятой и одиннадцатой. Остальные игры завершились вничью.