Магнус Карлсен: Те, кто ждут моего участия на следующем чемпионате мира, могут быть разочарованы

Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен признался, что успешная защита титула в матче с Яном Непомнящим может стать для него последней в карьере.

Напомним, что недавно 31-летний спортсмен обыграл россиянина по итогам 11 сыгранных партий со счетом 7,5:3,5. Карлсен является чемпионом мира с 2013 года.

– Могу сказать, что те, кто ждет моего участия на следующем чемпионате мира, могут быть разочарованы. Большую часть 2021 года я думал о том, что игра с Непомнящим станет последней. Этот титул перестал быть для меня таким же важным, как раньше. Если победу в турнире претендентов одержит кто-то, кроме Фирудзжи, то я вряд ли приму участие в следующей защите короны, – приводит слова Карлсена VG.

Добавим, что ранее 18-летний француз Алиреза Фирудзжа побил рекорд норвежца, став самым молодым гроссмейстером в истории, кто добрался до отметки 2800 пунктов в рейтинге ФИДЕ.