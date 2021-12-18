Аркадий Дворкович вручил первую почетную грамоту ФИДЕ тренеру мужской сборной России Андрею Филатову

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вручил первую почетную грамоту ФИДЕ старшему тренеру мужской сборной России Андрею Филатову.

- Мы приняли решение вручить первую, вновь учрежденную награду ФИДЕ президенту Федерации шахмат России, старшему тренеру мужской сборной страны Андрею Филатову, поскольку именно президент в конечном счете представляет федерацию и ее успехи на официальном уровне. Кроме того, обладая соответствующими полномочиями, я принял решение номинировать Андрея Филатова на звание Почетного члена ФИДЕ. Мое представление внесено на Генеральную ассамблею ФИДЕ, и надеюсь, она его одобрит, - приводит слова Дворковича пресс-служба федерации шахмат России.

Также глава ФИДЕ вручил медали онлайн-олимпиады Екатерине Лагно, Александре Костенюк, Валентине Гуниной, Полине Шуваловой, Лее Гарифуллиной, Владиславу Артемьеву, Владимиру Федесееву, Андрею Есипенко, Володару Мурзину и тренерам сборной Сергею Рублевскому, Александру Рязанцеву и Михаилу Кобалия.

Отмечается, что на церемонии не смогли присутствовать Александр Грищук, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Александр Мотылев и Евгений Наер.