Ведущие шахматисты России выступили с обращением к Путину

Ведущие шахматисты России выступили с официальным обращением к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Обращение к Президенту Российской Федерации от российских шахматистов.

Мы выступаем против военных действий на территории Украины и призываем к скорейшему прекращению огня и мирному решению конфликта путём диалога и дипломатических переговоров. Нам невыносимо больно видеть ту катастрофу, которая происходит в эти дни с нашими народами.

Мы всегда выступали за Россию в личных и, с особой гордостью, в командных соревнованиях. Мы уверены, что шахматы, как и спорт в целом, должны объединять людей. Самые сложные и престижные международные турниры проводились в нашей стране на высочайшем уровне даже в разгар пандемии.

Шахматы учат ответственности за свои действия; каждый шаг имеет значение, а ошибка может привести к фатальной точке невозврата. И если всегда это касалось спорта, то сейчас на кону стоят жизни людей, базовые права и свободы, человеческое достоинство, настоящее и будущее наших стран.

В эти трагические дни мы думаем о всех людях, оказавшихся в центре этого страшного конфликта. Мы разделяем боль с нашими украинскими коллегами и призываем к миру.

Сборная Украины по шахматам — действующий чемпион Европы, одна из лучших команд мира наряду с нашей. Мы сыграли десятки матчей и сотни партий. Мы всегда ставили спортивную борьбу выше политики — и украинцы отвечали нам взаимностью. Мы просим вас сохранить командам, игрокам и простым людям из обеих стран оставить шанс на взаимное уважение.

Мы за мир. Остановите войну!» — говорится в заявлении.

Как отмечает издание, подписи под обращением поставили:

- Ян Непомнящий, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион России, чемпион Европы, вице-чемпион мира, двукратный чемпион мира, чемпион Европы в составе сборной России, победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России;

- Александра Костенюк, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, 12-я чемпионка мира, чемпионка России, обладательница Кубка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной России, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы в составе сборной России;

- Даниил Дубов, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион Европы в составе сборной России и победитель двух онлайн-олимпиад в составе сборной России;

- Петр Свидлер, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад составе сборной России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России, трёхкратный победитель командного чемпионата Европы в составе сборной России;

- Андрей Есипенко, гроссмейстер, победитель двух онлайн-олимпиад в составе сборной России;

- Максим Матлаков, гроссмейстер, чемпион Европы, чемпион Европы в составе сборной России;

- Кирилл Алексеенко, гроссмейстер, участник турнира претендентов, чемпион Европы в составе сборной России;

- Александр Мотылев, гроссмейстер, чемпион России, чемпион Европы, тренер мужской сборной России;

- Евгений Наер, гроссмейстер, чемпион Европы, тренер женской сборной России;

- Павел Трегубов, гроссмейстер, чемпион Европы;

- Александр Халифман, гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России;

- Полина Шувалова, международный мастер, чемпионка мира по шахматам среди юниорок, чемпионка России по рапиду, чемпионка мира и Европы в составе сборной России, победительница двух онлайн-олимпиад в составе сборной России;

- Игорь Лысый, гроссмейстер, чемпион России;

- Дмитрий Кряквин, гроссмейстер, журналист;

- Владимир Барский, международный мастер, журналист;

- Марк Глуховский, кандидат в мастера, организатор;

- Максим Ноткин, международный мастер, журналист;

- Максим Чигаев, гроссмейстер;

- Анастасия Чигаева, мастер ФИДЕ;

- Ольга Баделько, гроссмейстер;

- Павел Понкратов, гроссмейстер;

- Александр Шиманов, гроссмейстер;

- Даниил Юффа, гроссмейстер;

- Константин Месропов, международный мастер;

- Светлана Ершова, женский международный мастер;

- Евгений Егоров, международный мастер;

- Анна Волкова, организатор;

- Этери Кублашвили, женский мастер ФИДЕ;

- Яна Сидорчук, организатор;

- Анна Буртасова, женский гроссмейстер;

- Денис Григорьев, журналист;

- Илья Городецкий, кандидат в мастера, комментатор;

- Олег Перваков, гроссмейстер, многократный чемпион мира по шахматной композиции, журналист.