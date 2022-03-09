Российский гроссмейстер Романов сменил спортивное гражданство на норвежское

Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение сменить спортивное гражданство для того, чтобы начать выступления за Норвегию.

«Процесс перехода идёт уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию ранее, но к российским шахматам особого отношения не имел.

У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами ещё с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, для меня большая честь представлять эту страну.

В будущем я могу подать заявление на получение двойного гражданства, но сейчас я в первую очередь буду представлять шахматную ассоциацию Норвегии», - приводит слова гроссмейстера VG.

Романов является многократным призером этапов Кубка России. В 2013 году он стал третьим на чемпионате Европы по шахматам в Легнике. Помимо выступлений, Романов имеет опыт работы тренером - он был наставником сборной Норвегии в 2014 году в Тромсе, а также руководил мужской сборной Германией на Олимпиаде-2016.