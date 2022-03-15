Заместитель министра спорта РФ: Спортсмены, сменившие гражданство, пусть потом не возвращаются

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов поделился мнением по поводу российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство после того, как Россию отстранили от участия в международных соревнованиях.

Отметим, что ранее российский гроссмейстер Евгений Романов сменил свое гражданство на норвежское. Спортсмен объяснил данную ситуацию тем, что на протяжении своей карьеры он не имел особого отношения к российским шахматам.

– Кто сменил российское гражданство – в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются, – цитирует Байсултанова «Матч ТВ».

Добавим, что ранее Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских гроссмейстеров до участия в соревнованиях под своей эгидой под флагом национальной федерации или в нейтральном статусе.