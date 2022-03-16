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Совет FIDE отстранил сборную России по шахматам от участия в турнирах

Спортсмены смогут участвовать в индивидуальных турнирах FIDE в нейтральном статусе
16 марта 2022 15:00

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации.

«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.

источник: «РИА Новости»
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