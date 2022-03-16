Совет FIDE отстранил сборную России по шахматам от участия в турнирах

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации.
«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.
источник: «РИА Новости»