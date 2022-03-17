Чувашия примет Суперфиналы чемпионатов России

В рамках встречи между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Федерацией шахмат России было подписано соглашение о проведении в Чувашии Суперфиналов 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин.

Соревнования пройдут с 10 по 23 сентября 2022 года в Чебоксарах в рамках программы «Шахматы в музеях», которую совместно реализуют ФШР и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Местом проведения станет Чувашский государственный художественный музей.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что мероприятие такого уровня станет большим стимулом для развития шахмат в Чувашии.

Александр Ткачев выразил благодарность Чувашии за то, что республика согласилась принять у себя высшее шахматное соревнование в стране.