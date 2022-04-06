«Держитесь, Тамара!». Карякин поддержал шашистка Тансыккужину

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил поддержку семикратной чемпионке мира по шашкам Тамаре Тансыккужиной, исключенной накануне из мирового рейтинга Международной федерации шашек (FMJD).

«Что тут скажешь. Держитесь, Тамара! Справедливость рано или поздно восторжествует», - написал шахматист в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне президент FMJD, воспользовавшись правами администратора, удалил с сайта федерации любые упоминания о россиянке, в том числе, исключив ее из мирового рейтинга.

Тансыккужина уже попадала в скандал во время финального матча мирового первенства в 2021 году, когда с ее стола прямо во время партии убрали все национальные российские символы.