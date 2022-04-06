Сергей Карякин: Не исключаю, что меня хотят отстранить пожизненно

Ранее ФИДЕ отстранила Карякина на полгода от всех, поэтому гроссмейстер не сможет сыграть в июне-июле в турнире претендентов. Карякин на днях подаст апелляцию на это решение ФИДЕ в CAS.

«Апелляцию я технически еще не подал, но фактически она будет подана либо сегодня, либо завтра. Буду ли подавать жалобу в CAS? Пока не могу сказать, но, скорее всего, да.

Заявления генерального директора ФИДЕ Сутовского мы можем присоединить к апелляции или на словах рассказать, что позиция официальных представителей такая, что меня не просто хотят отстранить на полгода – это только цветочки. На самом деле они хотят пролонгировать этот срок. Не исключаю, что хотят его сделать пожизненным. Поэтому мы это всё должны обозначить, а дальше как суд решит», – цитирует Сергея «РИА Новости Спорт».