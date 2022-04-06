ФИДЕ допустила новые обвинения в адрес Карякина

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила новые санкции в отношении российского гроссмейстере Сергея Карякина.

Ранее сам шахматист допустил, что его хотят дисквалифицировать пожизненно.

«У Карякина есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию. Это свое право он до сих пор не использовал. Эти санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него будут выдвинуты новые обвинения», - приводит «РИА Новости» слова представителя ФИДЕ.

Добавим, что Карякин говорит, что оспорит свое отстранение «сегодня-завтра».