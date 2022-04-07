Карякин не уверен, что можно создать организацию, которая станет альтернативой ФИДЕ

Российский шахматист Сергей Карякин, который был отстранен на шесть месяцев Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), оценил шансы создания альтернативной организации.

«Создание других федераций? Это возможно, но тут надо понимать, что бюджет ФИДЕ — 10-15 млн евро в год. Трудно конкурировать, с ходу нельзя создать достойную структуру», - приводит слова Карякина «МК-Спорт».

Напомним, что ФИДЕ отменила в России проведение всех соревнований и перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в индийский Ченнай.