Двух украинских шахматисток исключат из областной федерации за поддержку России

Две украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались подписать письмо с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой ФИДЕ.

За данный поступок их ждет исключение из Львовской областной федерации шахмат.

«В связи с этим и в соответствии с решением президиума от 4 апреля 2022 года ЛОШФ прекращает сотрудничество с шахматистками и начинает процедуру исключения их из президиума и лишения членства в федерации», - приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Львовской федерации.

Напомним, что ФИДЕ отменила в России проведение всех соревнований и перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в индийский Ченнай. Наши спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом, кроме Сергея Карякина отстраненного на шесть месяцев.