Карякина не удивил поступок сестер Музычук

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о решении украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписывать письмо с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой ФИДЕ.

«В целом я их очень уважаю как шахматисток и уверен, что для них спортивные принципы - не пустой звук и они привыкли побеждать за доской. Поэтому скажу, что их решение меня сильно не удивило и я считаю, что оно правильное», - приводит слова Карякина «РИА Новости».

Добавим, что в отношении сестер Музычук из-за их поступка началась процедура исключения из Львовской областной федерации шахмат.