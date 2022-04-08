ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карякина не удивил поступок сестер Музычук

Украинские шахматистки отказались подписать призыв отстранить Россию и Белоруссию.
08 апреля 2022 14:25
автор: Максим Скороходов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о решении украинских шахматисток Анны и Марии Музычук не подписывать письмо с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой ФИДЕ.

«В целом я их очень уважаю как шахматисток и уверен, что для них спортивные принципы - не пустой звук и они привыкли побеждать за доской. Поэтому скажу, что их решение меня сильно не удивило и я считаю, что оно правильное», - приводит слова Карякина «РИА Новости».

Добавим, что в отношении сестер Музычук из-за их поступка началась процедура исключения из Львовской областной федерации шахмат.

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
Шипов заявил, что сестры Музычук умеют разделять политику и шахматы
Украинские спортсменки отказались подписать письмо с призывом отстранить Россию.
08.04.2022 15:11
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Шипов назвал политикой Украины призыв Львовской области отстранить российских шахматистов
Не все украинские спортсмены не разделяют данное решение.
08.04.2022 14:41
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Карякина не удивил поступок сестер Музычук
Украинские шахматистки отказались подписать призыв отстранить Россию и Белоруссию.
08.04.2022 14:25
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Двух украинских шахматисток исключат из областной федерации за поддержку России
Российские шахматисты имеют возможность выступать под нейтральном флагом.
08.04.2022 11:34
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Карякин не уверен, что можно создать организацию, которая станет альтернативой ФИДЕ
Для этого необходимо найти достаточное финансирование.
07.04.2022 18:08
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Сергей Карякин: Я ожидал, что Карлсен как-то выступит в мою поддержку
Ранее россиянин был отстранен на полгода Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).
07.04.2022 16:59
Шахматы
автор: Владислав Корегин
ФИДЕ допустила новые обвинения в адрес Карякина
Российский шахматист был отстранен на полгода за политическое высказывание.
06.04.2022 18:12
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Сергей Карякин: Не исключаю, что меня хотят отстранить пожизненно
Российский гроссмейстер Сергей Карякин предположил, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) хочет отстранить его пожизненно.
06.04.2022 15:46
Шахматы
автор: Юрий Волохов
«Держитесь, Тамара!». Карякин поддержал шашистка Тансыккужину
Спортсменку исключили из мирового рейтинга
06.04.2022 09:04
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Карпов призвал ФИДЕ прислушаться к Карлсену
Действующий чемпион мира по шахматам усомнился в правильности дисквалификации Карякина.
05.04.2022 17:35
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Для какого Ротенберга санкции? А какой менеджер из Аршавина? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках.
История, леденящая кровь. Как сборную Чили не пустили на чемпионат мира из-за жуткого подлога
32 года назад ФИФА отстранила сборную Чили от участия в чемпионате мира по футболу в Италии. Вспоминаем, что же тогда произошло.
24-й тур РПЛ с Анастасией Пустовойтовой на ВАРе: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 и 10 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать четвертом туре, от которого были отстранены сразу пять арбитров.
Запрет на звезд АПЛ и выигрыш 15 миллионов долларов на «Мартовском безумии». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Шайба на юбилей! Как Панарин победил и забил в своем 500-м матче НХЛ (видео)
В домашнем матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин стал автором своего двадцатого в сезоне гола, а Игорь Шестеркин заработал «сухарь», что принесло «Рейнджерс» победу (3:0).
Битва Леклер — Ферстаппен, раунд три! Расклады и ставки на Гран-при Австралии
8 - 10 апреля на городской трассе «Альберт Парк» в Мельбурне пройдет третий этап «Формулы-1» сезона-2022. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Дважды в одну воронку! Как Никита Хайкин снова победил «Рому» Моуринью
В первом матче 1/4 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным одержал волевую победу над римлянами (2:1).
Тедеско разошелся миром с Миранчуком. Продолжение — через неделю
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле сумел добыть лишь ничью (1:1), первым пропустив от «Аталанты», в составе которой в середине второго тайма на поле вышел Алексей Миранчук.
Зря «Трактор» сыграл на удержание… Как «Магнитка» снова повела в полуфинале Кубка Гагарина
В третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Металлург» одержал волевую победу в Челябинске (2:1).
Иностранцев — в общую очередь! Почему по российскому хоккею плачет «импортозамещение»
Когда вся страна живет по одним законам, то почему спорт, и в частности - хоккей, должен жить по другим?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика