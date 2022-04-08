Шипов назвал политикой Украины призыв Львовской области отстранить российских шахматистов

Гроссмейстер Сергей Шипов не удивился, что Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ) составила письмо с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от всех турниров под эгидой ФИДЕ.

«В том, что ЛОШФ призывает устранить из всех турниров россиян и белорусов, нет ничего удивительного, это политика всего украинского руководства, да и не только украинского. Многие страны Запада тоже выступают за то, чтобы россиян не было ни в одном из видов спорта. В частности, польские деятели в этом плане наиболее активны. Сами спортсмены, как правило, занимают более мягкую позицию, и наверняка им интереснее играть в тех турнирах, где есть сильная конкуренция», - приводит слова Шипова RT.

Данное письмо отказались подписать Анна и Мария Музычук, из-за чего в отношении них началась процедура исключения из ЛОШФ.

Напомним, что ФИДЕ отменила в России проведение всех соревнований и перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в индийский Ченнай. Наши спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом, кроме Сергея Карякина отстраненного на шесть месяцев.