Шипов заявил, что сестры Музычук умеют разделять политику и шахматы

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о сестрах Анне и Марии Музычук.

Ранее украинские шахматистки отказались подписать письмо с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от всех турниров под эгидой ФИДЕ.

«Есть на свете спортсмены, шахматисты, которые относятся по-человечески к своим коллегам по работе и умеют разделять политику и свой род деятельности, в частности шахматы. Анна и Мария относятся к их числу. Они, безусловно, патриотки Украины, в этом нет сомнений. Поэтому не стоит воспринимать этот их поступок как то, что они на нашей стороне», - приводит слова Шипова RT.

Напомним, что ФИДЕ отменила в России проведение всех соревнований и перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в индийский Ченнай. Наши спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом, кроме Сергея Карякина отстраненного на шесть месяцев.